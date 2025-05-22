ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

«ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.