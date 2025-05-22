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ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

КУРСК, 22 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет, с ранениями и травмами всех доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.

«Слава Богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи», — добавил он.

Уточняется, что, по предварительной информации, повреждено 4 машины, один многоквартирный дом, два частных дома.

«В зданиях выбиты стёкла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил Хинштейн.