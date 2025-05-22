«Он ошалел»: Военный рассказал, как к российским штурмовикам зашел по ошибке солдат ВСУ

Он отметил, что этот факт стал для противника большой неожиданностью, поскольку дом, захваченный военными ВС РФ, находился всего в пятнадцати метрах от позиций ВСУ. Пленный во время допроса рассказал, где расположены украинские силы, и кто остался на местах. Он попросил не убивать его сослуживцев, уверяя, что они готовы сдаться.