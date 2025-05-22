«Он ошалел»: Военный рассказал, как к российским штурмовикам зашел по ошибке солдат ВСУ

Солдат ВСУ ошибочно зашел к российским штурмовикам за сигаретами. Боевик не ожидал, что дом в селе Новооленовка в ДНР уже зачищен военными ВС России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел ночью. В тот момент на входе у российских бойцов стоял человек для контроля обстановки.
«К нам заходит (украинский военный — прим.) прям без бронежилета, без каски, с автоматом, спокойный. Он, когда увидел нас, конечно, ошалел. После мы взяли его в плен», — сообщил Гаджикурбанов.
Он отметил, что этот факт стал для противника большой неожиданностью, поскольку дом, захваченный военными ВС РФ, находился всего в пятнадцати метрах от позиций ВСУ. Пленный во время допроса рассказал, где расположены украинские силы, и кто остался на местах. Он попросил не убивать его сослуживцев, уверяя, что они готовы сдаться.
Гаджикурбанов уточнил, что во время зачистки в одном из домов украинские боевики не ожидали нападения: один из солдат спал, другой занимался приготовлением пищи. Увы, противник все же оказал сопротивление и был уничтожен.
Ранее Минобороны России сообщал, что российские военные смогли взять под свой контроль населенный пункт Новая Полтавка в ДНР. За успешную операцию отвечали бойцы группировки «Центр».