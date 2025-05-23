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Участник СВО из Прикамья умер от ран, полученных на пятый день службы

Дмитрий Тазетдинов скончался в госпитале.

Источник: РИА "Новости"

Житель Пермского края скончался в госпитале от ранений, полученных на пятый день после подписания контракта об участии в СВО, сообщили в администрации Частинского муниципального округа.

45-летний отец двоих детей Дмитрий Тазетдинов из села Ножовка принял решение об участии в СВО 18 февраля 2025 года, а 23 февраля получил серьёзные ранения. Несмотря на продолжительное лечение в госпиталях в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, 8 мая он скончался от многочисленных ран.

В муниципальной администрации рассказали, что Дмитрий Александрович Тазетдинов вырос в многодетной семье, окончил Ножовскую среднюю школу, а затем выучился на тракториста в профтехучилище. Односельчане отзываются о нём как о добром и отзывчивом человеке, а также о заботливом отце: у него остались двое сыновей, 22 и 14 лет.

Администрация и Дума Частинского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Дмитрием Тазетдиновым пройдёт 23 мая в его доме в Ножовке.