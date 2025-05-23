Участник СВО из Прикамья умер от ран, полученных на пятый день службы

В муниципальной администрации рассказали, что Дмитрий Александрович Тазетдинов вырос в многодетной семье, окончил Ножовскую среднюю школу, а затем выучился на тракториста в профтехучилище. Односельчане отзываются о нём как о добром и отзывчивом человеке, а также о заботливом отце: у него остались двое сыновей, 22 и 14 лет.