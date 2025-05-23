Раненого главу района Курской области готовят к операции в Москве

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев пострадал при атаке украинских беспилотников. В ночь на 23 мая его доставили в московскую больницу. Николай Волобуев готовится к операции, рассказал в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он сообщил о боевом настрое главы района. Александр Хинштейн подчеркнул, что Николай Волобуев переживает, что придется какое-то время провести на лечении в Москве. Врио губернатора заверил, что врачи Национального медцентра травматологии и ортопедии — «лучшие специалисты в стране». По его словам, они сделают всё возможное, чтобы глава района как можно скорее поправился.
«Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьезные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко», — уведомил Александр Хинштейн.
Николай Волобуев получил травмы руки и бедра 22 мая. Он находился в автомобиле при атаке БПЛА.