Раненого главу района Курской области готовят к операции в Москве

Он сообщил о боевом настрое главы района. Александр Хинштейн подчеркнул, что Николай Волобуев переживает, что придется какое-то время провести на лечении в Москве. Врио губернатора заверил, что врачи Национального медцентра травматологии и ортопедии — «лучшие специалисты в стране». По его словам, они сделают всё возможное, чтобы глава района как можно скорее поправился.