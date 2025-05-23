Бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — рассказал Алаудинов РИА Новости.
Он подчеркнул, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь.
«Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых», — пояснил Алаудинов.
Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение.
«Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ нужно. — Прим. ред.) уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации. Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией», — сообщил Алаудинов.