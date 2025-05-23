Бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

«Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ нужно. — Прим. ред.) уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации. Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией», — сообщил Алаудинов.