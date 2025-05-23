ВС РФ подходят к ключевому узлу, который ВСУ использовали для атак на Курскую область

Российские военные приблизились к ключевому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который используется для атак на Курскую область. Об этом в интервью aif.ru рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Речь идет, отметил эксперт, о Юнаковке в Сумской области. Именно там сосредоточена логистика и транспорт украинских военных, потому контроль российских войск над этой точкой очень важен.
«Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы», — пояснил он.
Президент России Владимир Путин сообщил, принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, ВС РФ эту задачу сейчас решают.
На днях в Минобороны России сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что армия РФ пересекла границу в Сумской области и расширяет плацдарм уже там.