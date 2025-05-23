Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный раскрыл тайну ВСУ: молодежи практически нет

Пленный Мелокост: в ВСУ практически не осталось военнослужащих младше 45 лет.

Источник: Комсомольская правда

Преобладающую часть личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ) представляют военные старше 45 лет, при этом доля молодежи в войсках крайне незначительна. Об этом сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост в разговоре с ТАСС.

Ранее Мелокост был взят в плен в Сумской области.

«За 45 [лет], молодежи нет. Всех выбрали практически. Кто-то еще сбежал, кто-то прячется», — рассказал Мелокост.

Накануне первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в течение 2024 года украинская сторона понесла потери в 590 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а с момента начала спецоперации потери превысили 1 млн человек личного состава.

Ранее пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко рассказал об очередных ужасах в рядах ВСУ. По его словам, представители украинского военкома отправили на передовую аутиста.