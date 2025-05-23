Пленный раскрыл тайну ВСУ: молодежи практически нет

Накануне первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в течение 2024 года украинская сторона понесла потери в 590 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а с момента начала спецоперации потери превысили 1 млн человек личного состава.