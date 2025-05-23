Преобладающую часть личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ) представляют военные старше 45 лет, при этом доля молодежи в войсках крайне незначительна. Об этом сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост в разговоре с ТАСС.
Ранее Мелокост был взят в плен в Сумской области.
«За 45 [лет], молодежи нет. Всех выбрали практически. Кто-то еще сбежал, кто-то прячется», — рассказал Мелокост.
Накануне первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в течение 2024 года украинская сторона понесла потери в 590 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а с момента начала спецоперации потери превысили 1 млн человек личного состава.
Ранее пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко рассказал об очередных ужасах в рядах ВСУ. По его словам, представители украинского военкома отправили на передовую аутиста.