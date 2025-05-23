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Депутат Бородай: Киев рассчитывает на оружие из Европы в случае отказа США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Украина рассчитывает на полное снабжение вооружением своих войск со стороны Европы в случае отказа США на фоне переговоров о мирном урегулировании с Россией.

Источник: AP 2024

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

Во вторник депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что поставки военной помощи в рамках утвержденного при 46-м президенте США Джо Байдене последнего пакета закончатся нынешним летом, о новых отправках речи не идет.

«Бои на линии боевого соприкосновения идут с высокой степенью интенсивности, упадка боевого духа ВСУ не отмечается. Дело в том, что они искренне надеются на то, что Европа, даже в случае отказа США от снабжения военной помощью ВСУ, полностью закроет образовавшуюся в этом плане дыру», — сказал собеседник агентства.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.