Депутат Бородай: Киев рассчитывает на оружие из Европы в случае отказа США

«Бои на линии боевого соприкосновения идут с высокой степенью интенсивности, упадка боевого духа ВСУ не отмечается. Дело в том, что они искренне надеются на то, что Европа, даже в случае отказа США от снабжения военной помощью ВСУ, полностью закроет образовавшуюся в этом плане дыру», — сказал собеседник агентства.