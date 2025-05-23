Марочко: ВС РФ взяли под контроль четыре улицы в Волчанске и ведут их зачистку

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону, которая будет проходить вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы отстроить все разрушенное.