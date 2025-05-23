Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ взяли под контроль четыре улицы в Волчанске и ведут их зачистку

Российские военные зачищают четыре улицы в северо-западной части Волчанска в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие в ходе наступательных операций установили контроль над четырьмя улицами в городе Волчанск Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения ВС РФ продвинулись в северо-западной части населенного пункта, выйдя на одном из направлений к береговой линии реки Волчья.

«В ходе активных наступательных действий ВС РФ в населенном пункте Волчанск под наш контроль перешли четыре улицы в северо-западной части города», — уточнил он.

По словам эксперта, в настоящее время российские войска проводят мероприятия по зачистке освобожденных территорий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону, которая будет проходить вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы отстроить все разрушенное.