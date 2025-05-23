Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников

«В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Московского региона, 11 — над территорией Курской области, восемь — над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять — над территорией Калужской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ивановской области, два — над территорией Владимирской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.