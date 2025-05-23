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Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты 22 дрона ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«С 20.00 мск 22 мая средствами ПВО уничтожено и сбито над территорией Республики Крым 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.

Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жители.