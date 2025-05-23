Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ

Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жители.