Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ

«С 20.00 мск 22 мая средствами ПВО уничтожено и сбито над территорией Республики Крым 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.
Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жители.