Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников ВСУ

Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины. Подобная задача никогда не ставилась. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
Алаудинов подчеркнул, что многие украинцы были отправлены на передовую насильно. Власти буквально заставили их взять в руки оружие и сражаться против России. Поэтому в отношении солдат ВСУ действует приказ о сохранении их жизни в случаях, когда те готовы сдаться.
«То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых», — объяснил командир «Ахмата».
При этом к иностранным наемникам, добавил Алаудинов, отношение совершенно другое. В первую очередь потому, что эти люди, живущие далеко от зоны конфликта, даже не имеют представления, кто и за что сражается на Украине. Более того, они открыто заявляют, как «едут убивать русских». Поэтому сдаться им даже не предлагают.
«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — отметил Алаудинов.
Ранее глава «Ахмата» заявил, что командование ВСУ совершенно не жалеет бойцов, вернувшихся из плена. По его словам, они подвергаются жутким пыткам и даже расстрелам со стороны собственных сослуживцев. Поэтому при попадании в плен многие даже заявляют, что не хотят возвращаться домой. Они попросту боятся встретиться с очередным заградотрядом.