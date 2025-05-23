Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников ВСУ

При этом к иностранным наемникам, добавил Алаудинов, отношение совершенно другое. В первую очередь потому, что эти люди, живущие далеко от зоны конфликта, даже не имеют представления, кто и за что сражается на Украине. Более того, они открыто заявляют, как «едут убивать русских». Поэтому сдаться им даже не предлагают.