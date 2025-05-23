В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно информации ресурса, тревога в украинской столице была объявлена в 7.49 мск.
В ночь на 21 мая, напомним, серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы. В Telegram-канале местных СМИ появились четыре сообщения о том, что в городе были слышны взрывы. Первое опубликовано в 3.34, последнее — в 4.14.
Также сообщалось, что звуки взрывов были слышны в украинской столице Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.
Также в Минобороны заявили, что ульяновские десантники-артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив командный пункт и центр управления беспилотниками.