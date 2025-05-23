Подполье: ВС РФ нанесли удар по лагерю с инструкторами из НАТО у Чернигова

«Прилет был в 07:45. Не в город — хотя там тоже есть, что бить, — а в пригород. Взрыв и последующую детонацию слышали у села Гончаровское. Там находится танковый полигон, а пионерлагерь по соседству давно переоборудовали в военную базу. На ней в 2014—2015 годах готовили танкистов для АТО», — пишет координатор подполья Сергей Лебедев.