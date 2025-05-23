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Подполье: ВС РФ нанесли удар по лагерю с инструкторами из НАТО у Чернигова

Утром 23 мая был нанесен удар по военному объекту в Черниговской области.

Источник: РИА "Новости"

«Прилет был в 07:45. Не в город — хотя там тоже есть, что бить, — а в пригород. Взрыв и последующую детонацию слышали у села Гончаровское. Там находится танковый полигон, а пионерлагерь по соседству давно переоборудовали в военную базу. На ней в 2014—2015 годах готовили танкистов для АТО», — пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Сейчас программа обучения расширилась: в Гончаровском готовят экипажи и для другой гусеничной и колесной бронетехники.

«Давно поступает информация, что инструкторами в лагере работают офицеры из Европы», — добавил Лебедев.