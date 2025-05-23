Беспилотник ВСУ сбили в небе над Воронежской областью

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников. 24 БПЛА сбили в Московском регионе, 22 — в Республике Крым, 18 — в Тульской области, 11 — в Курской области, по восемь — в Орловской и Брянской областях, шесть — в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Белгородской и Ивановской областях, два — в Владимирской области и по одному — в Воронежской и Липецкой областях.