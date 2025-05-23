ВСУ развернули полевые крематории на границе ДНР: готовы на все, лишь бы скрыть потери

Боевики украинской группировки «Айдар»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как отметил неназванный собеседник издания, на данный момент украинские боевики находятся в крайне плачевном положении. Они продолжают нести колоссальные потери, а тела сослуживцев им приходится выносить буквально «в чем придется». В том числе, в обычных пакетах из супермаркета.
«“Айдар”* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области. Потери несут очень большие», — сказал собеседник ТАСС.
Подчеркивается, что подобная мера обусловлена желанием украинских боевиков скрыть потери. В свою очередь, сами члены «Айдара»* уже даже придумали название для полевых крематориев. Их называют «полевыми кочегарками».
Между тем, внутри подразделения разгорелись конфликты. Конфронтация возникла между «бывалыми» боевиками и новобранцами. Последние выступают против тайной кремации сослуживцев.
«Молодежь эта прибывает постоянно для удержания оставшихся на границе населенных пунктов. Но люди сильно подавлены и деморализованы», — добавил источник издания.
Напомним, несколько дней назад сообщалось об уничтожении части украинского батальона «Айдар»* в Донецкой Народной Республике. Тогда подчеркивалось, что удар по ним был нанесен в районе границы Днепропетровской области. Ликвидировать удалось порядка 15 боевиков. Еще 20 получили ранения.
*Запрещенная в России террористическая организация.