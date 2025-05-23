Проект «Герои НовоСибири» для участников СВО стартует 1 июля

1 июля 2025 года в Новосибирской области стартует образовательный проект «Герои НовоСибири», участие в котором примут участники СВО. Подготовку обсудили в правительстве региона.
В первый набор попадут 30 человек. В речение 10 месяцев из них будут готовить управленческие кадры по ряду направлений.
«Государственная экономическая политика, бюджетная система, инвестиционная политика, социально-экономическое развитие, технологический суверенитет, кадровая политика и многие другие», — пресс-служба правительства НСО цитирует Константина Хальзова.
За образовательную составляющую отвечает Сибирский институт управления — филиал Президентской академии (РАНХиГС).
Предполагается, что проект «Герои НовоСибири» позволит бойцам занять руководящие должности, принять участие в политической жизни региона.