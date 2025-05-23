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Проект «Герои НовоСибири» для участников СВО стартует 1 июля

В первый набор попадут 30 бойцов.

Источник: Reuters

1 июля 2025 года в Новосибирской области стартует образовательный проект «Герои НовоСибири», участие в котором примут участники СВО. Подготовку обсудили в правительстве региона.

В первый набор попадут 30 человек. В речение 10 месяцев из них будут готовить управленческие кадры по ряду направлений.

«Государственная экономическая политика, бюджетная система, инвестиционная политика, социально-экономическое развитие, технологический суверенитет, кадровая политика и многие другие», — пресс-служба правительства НСО цитирует Константина Хальзова.

За образовательную составляющую отвечает Сибирский институт управления — филиал Президентской академии (РАНХиГС).

Предполагается, что проект «Герои НовоСибири» позволит бойцам занять руководящие должности, принять участие в политической жизни региона.