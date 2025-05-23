Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

КУРСК, 23 мая — РИА Новости. Самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами, предназначенные для сбросов с БПЛА, были обнаружены на брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».

Источник: РИА "Новости"

«Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», — сказал «Пилат».

Также он отметил, что при обследовании позиций были найдены переделанные под сброс с БПЛА дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как пояснил командир сводного отряда разминирования, эти химические средства могут иметь удушающий эффект и могли использоваться украинскими боевиками не только против подразделений Вооруженных сил России, но и против мирного населения региона.