На Дону боевика-националиста, обстреливавшего села ДНР, приговорили к 20 годам строгого режима

Мужчина участвовал в боевых действиях в Великоновоселовском муниципальном округе ДНР, в районе сел Карла Маркса и Шахтерского. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
«Игорь Варчук добровольно принял присягу 22 сентября 2024 года на полигоне, расположенном в районе села Орловщина Днепропетровской области Украины», — пишет источник.
С того же дня и по 21 октября прошлого года подсудимый осваивал на этом полигоне тактические, стрелковые и боевые навыки, проходил курсы медицинской, физической и психологической подготовок. Здесь же ему выдали обмундирование, оружие и боеприпасы.
С 25 октября по 8 ноября 2024 г. Игорь Варчук исполнял обязанности стрелка в районах сел ДНР. Мужчина не сообщил о своем участии в террористическом сообществе органам власти. Российские военнослужащие взяли его в плен 8 ноября, когда боевик разведывал местность.
Первые три года из 20 лет заключения террорист проведет в тюрьме.