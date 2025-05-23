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На Дону боевика-националиста, обстреливавшего села ДНР, приговорили к 20 годам строгого режима

Ростовская область, 23 мая 2025. DON24.RU. На Дону к 20 годам строгого режима приговорили штурмовика «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Источник: Don24.ru

Мужчина участвовал в боевых действиях в Великоновоселовском муниципальном округе ДНР, в районе сел Карла Маркса и Шахтерского. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

«Игорь Варчук добровольно принял присягу 22 сентября 2024 года на полигоне, расположенном в районе села Орловщина Днепропетровской области Украины», — пишет источник.

С того же дня и по 21 октября прошлого года подсудимый осваивал на этом полигоне тактические, стрелковые и боевые навыки, проходил курсы медицинской, физической и психологической подготовок. Здесь же ему выдали обмундирование, оружие и боеприпасы.

С 25 октября по 8 ноября 2024 г. Игорь Варчук исполнял обязанности стрелка в районах сел ДНР. Мужчина не сообщил о своем участии в террористическом сообществе органам власти. Российские военнослужащие взяли его в плен 8 ноября, когда боевик разведывал местность.

Первые три года из 20 лет заключения террорист проведет в тюрьме.