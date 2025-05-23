Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зону СВО ушли 790 должников по алиментам из Пермского края

Бойцы теперь ежемесячно оплачивают текущие платежи и гасят задолженности.

Источник: ГУ ФССП по Пермскому краю

Часть должников по алиментам в Пермском крае начали ежемесячно проводить текущие платежи и гасить имеющиеся задолженности. Пермяки это делают при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

Судебные приставы Прикамья сообщили о прохождении службы на передовой специальной военной операции 790 жителей региона, обязанных к уплате алиментов. Они заключили контракты с Минобороны РФ и поставили в известность о принятом решении краевое ГУ ФССП.

При получении первых выплат должники приступили к погашению своих долгов перед детьми.

В прошлом году на территории Пермского края взыскали 1,7 млрд рублей долгов по алиментам. Судебные приставы возбудили 2,3 тысячи дел за неуплату средств на содержание детей.