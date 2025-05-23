Эксперт: буферную зону между Россией и Украиной надо укрепить «Орешниками»

Протяженность буферной зоны
Говоря о размерах буферной зоны, эксперт отмечает, что 70−100 км будет достаточно для обеспечения безопасности приграничья. Это исключит возможность массированных обстрелов и неожиданных операций со стороны ВСУ. Контроль этой зоны российскими военными предотвратит новые попытки Украины войти на территорию Курской или иных приграничных областей.
Развернутые там российские подразделения необходимо обеспечить всем необходимым вооружением. В частности, для поражения целей на большом расстоянии потребуются авиационные крылатые ракеты. «Соответственно, мы должны контролировать воздушное пространство, иметь многофункциональные истребители, которые будут готовы при выявлении воздушных целей уничтожать их до того, как они ударят по территории России», — рассказал Коротченко URA.RU.
«Я думаю, такие решения будут приняты и соответствующим образом оформлены. Мы неоднократно слышали заявления высокопоставленных российских должностных лиц о том, что из-за террористической угрозы со стороны режима Зеленского буферную зону от российских границ вглубь территории Украины придется создавать. Эта задача легитимна и целесообразна», — отмечает военный эксперт.
Оснащение буферной зоны
Коротченко отмечает, что новая реальность на земле потребует изменения конфигурации войск, постоянно растущее число атак беспилотников говорит о необходимости усиления защиты по этому направлению. Украина при поддержке Запада с помощью БПЛА самолетного типа осуществляет дальние воздушные атаки. В этом случае речь идет не только о защите приграничья. Как решить эту задачу?
Коротченко предлагает два варианта. Первый заключается в создании эшелонированной системы ПВО, которая сможет одномоментно уничтожить большое количество беспилотников. На сегодняшний день Украина продолжает массированные атаки с использованием дронов по территории России. Эксперт отмечает, что в мае ВСУ запускали по несколько сотен БПЛА в сутки.
Необходимы новые подходы по обнаружению и поражению беспилотников, уверен эксперт.
Также в качестве защиты российских территорий от дронов необходимо адаптировать существующие зенитные средства, в том числе произведенные в советское время. Они помогут обезопасить наиболее важные промышленные объекты. В качестве примера Коротченко приводит установку ЗУ-23. «После ее модернизации и включения в состав оптико-электронной станции обнаружения и контроля, реализации принципа программируемого подрыва снаряда она становится идеальным средством обеспечения охраны такого рода объектов», — рассказывает эксперт.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, участились атаки, в том числе в дневное время, что требует ответных мер и уничтожения центров, где разрабатываются и осуществляются эти операции. Эксперт считает, что для этих целей российские военные могут повторно задействовать комплекс «Орешник».
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Глава государства отметил, что по-прежнему от обстрелов, беспилотников, диверсантов страдают Белгородская, Брянская и Курская область. В последней Путин побывал 20 мая впервые после того, как территория региона была освобождена от ВСУ.