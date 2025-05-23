Эксперт: буферную зону между Россией и Украиной надо укрепить «Орешниками»

Развернутые там российские подразделения необходимо обеспечить всем необходимым вооружением. В частности, для поражения целей на большом расстоянии потребуются авиационные крылатые ракеты. «Соответственно, мы должны контролировать воздушное пространство, иметь многофункциональные истребители, которые будут готовы при выявлении воздушных целей уничтожать их до того, как они ударят по территории России», — рассказал Коротченко URA.RU.