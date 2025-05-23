Участник СВО из Иркутска поблагодарил Игоря Кобзева за поддержку бойцов

«Вручил бойцу именные часы, это уже стало традицией. Часы могут быть с собой, могут храниться в семье. У меня была такая же история с моим дедом. Любил рассматривать его награды, в том числе и часы. Это важная память», — подчеркнул Игорь Кобзев.