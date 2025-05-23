Участник СВО из Иркутска поблагодарил Игоря Кобзева за поддержку бойцов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел личный прием граждан сегодня, 23 мая. Глава региона встретился с жителем Иркутска, который в настоящее время принимает участие в спецоперации и прибыл в Приангарье в отпуск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области.
«На самом деле хотел просто познакомиться, и поблагодарить за поддержку. Очень помогают сотрудники правительства области, которых вы командируете в новые регионы. Большое спасибо за то, что поддерживаете ребят словом и делом!» — отметил военнослужащий.
Мужчина является участником спецоперации с ноября 2023 года. По словам бойца, на это решение его мотивировал студент, отправившийся за «ленточку». Тогда он заключил контракт и получил единовременную денежную выплату 200 тысяч рублей.
Добавим, что марте текущего года по инициативе Игоря Кобзева в регионе увеличили единовременную денежную выплату военнослужащим по контракту в 2,5 раза. На сегодняшний день она составляет 1 млн рублей. Совместно с федеральной выплатой каждый, заключивший контракт, теперь получает 1,4 млн рублей. Всего в Иркутской области действует 39 мер поддержки для участников СВО и их близких.
«Вручил бойцу именные часы, это уже стало традицией. Часы могут быть с собой, могут храниться в семье. У меня была такая же история с моим дедом. Любил рассматривать его награды, в том числе и часы. Это важная память», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Кроме того, военнослужащий является участником отбора региональной программы «Герои Приангарья», цель которой — адаптация и социализация участников СВО, а также подготовка управленческих кадров. Он уже прошел этапы в виде эссе, тестирования, собеседования, сейчас боец ждет результаты.
Ранее агентство сообщало, что уже 170 бойцов и ветеранов СВО прошли собеседования в рамках программы «Герои Приангарья», направленной на обучение и адаптацию к гражданской жизни участников специальной военной операции из Иркутской области.