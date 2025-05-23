ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что за период с 17 по 23 мая группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
«Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.