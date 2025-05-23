Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.