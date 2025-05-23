Группировка «Юг» уничтожила до 1665 боевиков ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за неделю на данном направлении потери украинских войск составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США.
«Уничтожены 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны.