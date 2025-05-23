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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за неделю

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская группировка «Центр» за неделю освободила три населённых пункта в ДНР, противник в её зоне ответственности потерял более 2875 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 мая.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.

«Потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.