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Группировка «Восток» за неделю уничтожила до 1185 боевиков ВСУ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение недели освободила населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю подразделениями группировки войск “Восток” в результате активных действий освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1185 военнослужащих, два танка и 21 боевую бронированную машину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также уничтожены 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы.