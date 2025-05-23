«За прошедшую неделю подразделениями группировки войск “Восток” в результате активных действий освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1185 военнослужащих, два танка и 21 боевую бронированную машину», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также уничтожены 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы.