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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1180 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155 мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — отмечает МО РФ.