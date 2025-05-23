Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155 мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — отмечает МО РФ.