Минобороны отчиталось об уничтожении 1177 дронов ВСУ за три дня

Кроме того, согласно сводке оборонного ведомства, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиабомб JDAM, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1548 дронов самолетного типа.
За последние три дня российские власти регулярно отчитываются об уничтожении украинских дронов. По данным Минобороны, к утру 23 мая над территорией России были сбиты 112 дронов, в том числе 24 над Московским регионом.
На фоне атак беспилотников вводятся ограничения на работу российских аэропортов — воздушные гавани прекращают принимать и отправлять рейсы. По подсчетам РБК, с обеда 21 мая по утро 23 мая столичные аэропорты закрывали 29 раз. Больше всего — одиннадцать раз — Жуковский и Домодедово.
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