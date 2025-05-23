Минобороны отчиталось об уничтожении 1177 дронов ВСУ за три дня

На фоне атак беспилотников вводятся ограничения на работу российских аэропортов — воздушные гавани прекращают принимать и отправлять рейсы. По подсчетам РБК, с обеда 21 мая по утро 23 мая столичные аэропорты закрывали 29 раз. Больше всего — одиннадцать раз — Жуковский и Домодедово.