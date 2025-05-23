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Минобороны отчиталось об уничтожении 1177 дронов ВСУ за три дня

За три дня, с 20 по 23 мая, уничтожено 1177 украинских беспилотников, в том числе 788 — вне зоны военной операции, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, согласно сводке оборонного ведомства, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиабомб JDAM, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1548 дронов самолетного типа.

За последние три дня российские власти регулярно отчитываются об уничтожении украинских дронов. По данным Минобороны, к утру 23 мая над территорией России были сбиты 112 дронов, в том числе 24 над Московским регионом.

На фоне атак беспилотников вводятся ограничения на работу российских аэропортов — воздушные гавани прекращают принимать и отправлять рейсы. По подсчетам РБК, с обеда 21 мая по утро 23 мая столичные аэропорты закрывали 29 раз. Больше всего — одиннадцать раз — Жуковский и Домодедово.

Материал дополняется.