Крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000» проходит прямо сейчас на границе Украины и Белоруссии

Украина — менее 10%. Дональд Трамп уже поздравил обе стороны с успехом, но он поторопился — обмен проходит в несколько этапов и может длиться несколько дней, с 23 по 25 мая.
По данным Mash, на данный момент в плену на Украине находится около 1300 военнослужащих ВС РФ. В плену у нас — почти 10к ВСУшников. В 2024 году между странами официально было проведено 12 обменов, Россия вернула 535 военнослужащих. В 2025-м — пять обменов, РФ получила 800 человек.
Всех одобренных к обмену россиян держали в приграничной колонии в Сумах. В основном это бойцы с курского и харьковского направлений. Как ранее писали украинские СМИ, им выдавали сумму, эквивалентную 5000 ₽ в месяц для закупки питания, лекарств и средств гигиены.
Украинцев у нас также содержат в приграничных колониях — в Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Со слов местных, по утрам ВСУшники регулярно поют «Катюшу» хором.
Ранее в украинских СМИ прошёл слух, что накануне обмена «1000 на 1000» в местных СИЗО начали экстренно собирать заключённых по статьям о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и другим — предлагая им пойти на обмен. В число таких людей якобы входили бизнесмены, малолетние граждане, которые фотографировали прилёты, поджигали машины ТЦК, слушали русскую музыку и симпатизировали РФ. Информация не подтвердилась.