Крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000» проходит прямо сейчас на границе Украины и Белоруссии

По данным Mash, на данный момент в плену на Украине находится около 1300 военнослужащих ВС РФ. В плену у нас — почти 10к ВСУшников. В 2024 году между странами официально было проведено 12 обменов, Россия вернула 535 военнослужащих. В 2025-м — пять обменов, РФ получила 800 человек.