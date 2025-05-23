Главное из брифинга Минобороны 17 — 23 мая 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
За прошедшую неделю ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила шесть населенных пунктов
В Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино. В Харьковской области бойцы группировки «Запад» заняли населенный пункт Радьковка.
В ДНР военнослужащие «Центральной» группировки освободили населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка, «Восточной» группировки — населенный пункт Богатырь.
«Север» продвинулся вперед
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам противника в Сумской и Харьковской областях.
За неделю в зоне ответственности «Севера» потери противника составили: свыше 1 180 боевиков, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла новые рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» передвинулись на новые позиции
Подразделения «Южной» группировки атаковали 10 бригад противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2 875 человек
Бойцы группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам.
«Потери противника составили свыше 2 875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение семи бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 185 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по восьми бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и 10 складов боеприпасов.
Минобороны раскрыло количество сдавшихся в плен
В период с 17 по 23 мая в плен сдались 46 украинских военнослужащих.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 30 управляемых авиационных бомб JDAM;
- 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 548 БПЛА самолетного типа.
Во время отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА.