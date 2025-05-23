Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 17 — 23 мая 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 17 по 23 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины

За прошедшую неделю ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила шесть населенных пунктов

В Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Марьино. В Харьковской области бойцы группировки «Запад» заняли населенный пункт Радьковка.

В ДНР военнослужащие «Центральной» группировки освободили населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка, «Восточной» группировки — населенный пункт Богатырь.

«Север» продвинулся вперед

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам противника в Сумской и Харьковской областях.

За неделю в зоне ответственности «Севера» потери противника составили: свыше 1 180 боевиков, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла новые рубежи

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» передвинулись на новые позиции

Подразделения «Южной» группировки атаковали 10 бригад противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2 875 человек

Бойцы группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам.

«Потери противника составили свыше 2 875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение семи бригадам противника.

Потери ВСУ в живой силе превысили 1 185 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по восьми бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и 10 складов боеприпасов.

Минобороны раскрыло количество сдавшихся в плен

В период с 17 по 23 мая в плен сдались 46 украинских военнослужащих.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 30 управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1 548 БПЛА самолетного типа.

Во время отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА.