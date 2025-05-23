В Верещагино простились с погибшим на СВО отцом трех дочерей

В Верещагино утром 23 мая в последний путь проводили погибшего в зоне СВО земляка. Вихарев Олег Андреевич погиб при исполнении воинского долга пять месяцев назад.
Олег Вихарев родился 6 июля 1992 в деревне Желтопи Кезского района Удмуртии. Переехал с родителями в Верещагино, учился в школе № 1. После срочной службы снайпером, работал заместителем директора магазина «Светофор», затем организовал собственный бизнес на фудтраке.
В зоне СВО проходил службу в звании ефрейтора на должности наводчик десантно-штурмового полка. Догиб 21 декабря 2024 года. Дома его возвращение с фронта ждали мама Раиса Валерьевна, жена Елизавета, дочери Елена, Дарья и Варвара, сестры Софья и Мария.
Администрация Верещагинского муниципального округа Пермского края выражает соболезнования всем родным и близким погибшего земляка.