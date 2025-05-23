В Верещагино простились с погибшим на СВО отцом трех дочерей

В зоне СВО проходил службу в звании ефрейтора на должности наводчик десантно-штурмового полка. Догиб 21 декабря 2024 года. Дома его возвращение с фронта ждали мама Раиса Валерьевна, жена Елизавета, дочери Елена, Дарья и Варвара, сестры Софья и Мария.