Минобороны РФ в ближайшие дни продолжит обмен пленными с Украиной

23 мая в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле, в Россию вернулись 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области.
В публикации ведомства отмечается, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
О том, что обмен пленными между еще не завершился пишет агентство Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника. При этом комментарии украинской стороны относительно самого процесса обмена не даются. RTVI отмечает, что собеседник был не уполномочен давать публичные комментарии.
Ранее в пятницу о масштабном обмене пленными сообщал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он написал: «Поздравляем обе стороны с успешным завершением переговоров. Возможно, это станет началом чего-то большого?».
22 мая президент Владимир Зеленский сообщил о получении Киевом от Москвы списка для обмена, тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил получение Россией встречного списка от Украины.
Договоренность по обмену пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута 16 мая на прямых переговорах Москвы и Киева в Турции.