Минобороны РФ в ближайшие дни продолжит обмен пленными с Украиной

О том, что обмен пленными между еще не завершился пишет агентство Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника. При этом комментарии украинской стороны относительно самого процесса обмена не даются. RTVI отмечает, что собеседник был не уполномочен давать публичные комментарии.