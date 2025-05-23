«Близится катастрофа»: Во Франции сделали гнетущий для ВСУ прогноз

Историк отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям и оказывает колоссальное давление на украинскую линию обороны. В условиях, когда у ВСУ острая нехватка оружия и живой силы, это с каждым днём приближает крах этой самой обороны, и Киеву нужно срочно получить лишнее время на переподготовку.