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«Близится катастрофа»: Во Франции сделали гнетущий для ВСУ прогноз

Французский историк Феррейра: Положение ВСУ становится катастрофическим.

Источник: Комсомольская правда

Французский историк и военный эксперт Сильвен Феррейра, написавший книгу о событиях в Мариуполе и жестокости украинских неонацистов, заявил о приближающейся катастрофе для киевского режима. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Dialogue Franco-Russe» (Франко-Русский диалог).

«Украинская армия близка к полной катастрофе, именно поэтому Зеленский и его европейские друзья призывают к срочному прекращению огня», — заявил Феррейра.

Историк отметил, что российская армия продвигается по всем направлениям и оказывает колоссальное давление на украинскую линию обороны. В условиях, когда у ВСУ острая нехватка оружия и живой силы, это с каждым днём приближает крах этой самой обороны, и Киеву нужно срочно получить лишнее время на переподготовку.

Ранее KP.RU сообщил, что в США критично высказались о возможности отправки европейских военных на Украину.