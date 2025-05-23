Володин предупредил о жестком ответе на атаки ВСУ по городам РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с видеообращением. Он заявил, что к массированным атакам на российские территории причастны и Киев, и Запад. Спикер Госдумы предупредил, что всех ответственных за террор ждет «адекватный и жесткий ответ». Соответствующее обращение опубликовано в его Telegram-канале.