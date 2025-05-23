Володин предупредил о жестком ответе на атаки ВСУ по городам РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с видеообращением. Он заявил, что к массированным атакам на российские территории причастны и Киев, и Запад. Спикер Госдумы предупредил, что всех ответственных за террор ждет «адекватный и жесткий ответ». Соответствующее обращение опубликовано в его Telegram-канале.
Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что Киев наносит удары по мирному населению. Он уточнил, что обстрелы ВСУ — «террористические акты», от которых страдают и погибают жители РФ. Удары наносятся, в том числе, ракетами зарубежного производства.
«Важно, чтобы и на Западе, и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ», — сказал Вячеслав Володин.