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Володин предупредил о жестком ответе на атаки ВСУ по городам РФ

Володин назвал ответственных за атаки на города России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с видеообращением. Он заявил, что к массированным атакам на российские территории причастны и Киев, и Запад. Спикер Госдумы предупредил, что всех ответственных за террор ждет «адекватный и жесткий ответ». Соответствующее обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что Киев наносит удары по мирному населению. Он уточнил, что обстрелы ВСУ — «террористические акты», от которых страдают и погибают жители РФ. Удары наносятся, в том числе, ракетами зарубежного производства.

«Важно, чтобы и на Западе, и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ», — сказал Вячеслав Володин.

О налетах украинских дронов сообщили также в МИД России. Представители подчеркнули, что за трое суток ВСУ атаковали РФ, использовав 788 БПЛА.