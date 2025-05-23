Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Как сообщили в Минобороны России, 23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.