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Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находились 270 российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Кадры показал телеканал «Звезда».

Военные пройдут в медицинских учреждениях Минобороны России лечение и реабилитацию.

Как сообщили в Минобороны России, 23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.