Алаудинов рассказал о выборе Киевом пленных на обмен

Москва и Киев договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». 23 мая в Россию вернулись 270 солдат ВС РФ и 120 гражданских лиц. Москва совершила такой же обмен, передав Киеву военных и гражданских. О выборе Украиной пленных рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, Киеву нет дела до некоторых бойцов ВСУ, взятых российскими солдатами в плен еще несколько лет назад. Он также рассказал, что обмен между сторонами продолжается.
«Украинские пленные у нас сидят, которых они не забирают и не хотят обменивать, потому что им есть дело только до “азовцев”* и “айдаровцев”*. Даже в этом случае, я считаю, что слава Богу, что такой обмен произошел», — поделился Апти Алаудинов.
По мнению уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, сейчас происходит небывалый по масштабам обмен пленными. Он продлится еще несколько дней.
*- признаны террористическими организациями и запрещены на территории РФ.