Алаудинов рассказал о выборе Киевом пленных на обмен

«Украинские пленные у нас сидят, которых они не забирают и не хотят обменивать, потому что им есть дело только до “азовцев”* и “айдаровцев”*. Даже в этом случае, я считаю, что слава Богу, что такой обмен произошел», — поделился Апти Алаудинов.