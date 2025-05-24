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Самолет с вернувшимися из плена 270 военными РФ сел в Подмосковье

Военный самолет Ил-76 сел на подмосковном аэродроме, на борту — 270 освобожденных из плена солдат РФ.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Киев соблюдают договоренность об обмене пленными солдатами по формуле «1000 на 1000». Днем 23 мая часть из них уже вернулись домой. К вечеру стало известно о новых прибывших в Россию военных. Об этом уведомил телеканал «Звезда».

Так, соответствующий самолет высадился на подмосковном аэродроме. Военно-транспортное судно Ил-76 перевезло с Украины 270 освобожденных из плена бойцов ВС РФ.

Как указывается в материале, вернувшиеся солдаты будут направлены на реабилитацию. Военные пройдут лечение в медицинских учреждениях Министерства обороны России.

В МО указали, что масштабный обмен пленными будет продолжаться несколько дней. Посредником в этом процессе выступила белорусская сторона. Обмен полностью завершится в ближайшие дни.