Самолет с вернувшимися из плена 270 военными РФ сел в Подмосковье

Москва и Киев соблюдают договоренность об обмене пленными солдатами по формуле «1000 на 1000». Днем 23 мая часть из них уже вернулись домой. К вечеру стало известно о новых прибывших в Россию военных. Об этом уведомил телеканал «Звезда».