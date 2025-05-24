Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — сказал освободившийся из плена военный.
Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей.
«Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», — поделился он.
В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах — военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают «Ура!», аплодируют.
Россия, как сообщало Минобороны, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.