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The Times: РФ лидирует в гонке БПЛА, опередив Киев в их производстве и применении

ЛОНДОН, 24 мая./ТАСС/. Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования беспилотных летательных аппаратов средней дальности. Об этом сообщает британское издание The Times.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

По его информации, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные аналоги изменили облик линии фронта и тактику ведения боевых действий.

«Из-за беспилотников изменения происходят настолько быстро, что концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают» — приводит британское издание слова командира пехотного батальона ВСУ.

Он подчеркнул, что только за последнюю неделю дальность поражения российских беспилотников увеличилась на четыре километра.

Ранее в пресс-службе ФСВТС России заявили, что СВО значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства.