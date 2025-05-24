The Times: РФ лидирует в гонке БПЛА, опередив Киев в их производстве и применении

По его информации, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные аналоги изменили облик линии фронта и тактику ведения боевых действий.
«Из-за беспилотников изменения происходят настолько быстро, что концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают» — приводит британское издание слова командира пехотного батальона ВСУ.
Он подчеркнул, что только за последнюю неделю дальность поражения российских беспилотников увеличилась на четыре километра.
Ранее в пресс-службе ФСВТС России заявили, что СВО значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства.