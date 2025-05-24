The Times: РФ лидирует в гонке БПЛА, опередив Киев в их производстве и применении

Ранее в пресс-службе ФСВТС России заявили, что СВО значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства.