«Я наконец-то дома»: пленный солдат РФ поделился радостью от возвращения в Россию

«Хотел землю русскую поцеловать. Рад по-любому. Хотелось бы, конечно, родных увидеть как можно скорее. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вызволили нас из плена, что делаете и прикладываете все усилия для того, чтобы возвращать наших парней. Спасибо огромное всем, что я наконец-таки дома», — поделился впечатлениями Илья Чернега.