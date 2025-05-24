«Я наконец-то дома»: пленный солдат РФ поделился радостью от возвращения в Россию

Россия и Украина частично обменялись пленными. Одним из вернувшихся в РФ стал солдат Илья Чернега. Он поделился эмоциями от пребывания дома в интервью Минобороны России.
Военный рассказал, что испытывает радость от долгожданного освобождения из украинского плена. Он поблагодарил всех причастных к его возвращению на Родину. Боец также сообщил, что уже скоро сможет увидеть родных.
«Хотел землю русскую поцеловать. Рад по-любому. Хотелось бы, конечно, родных увидеть как можно скорее. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вызволили нас из плена, что делаете и прикладываете все усилия для того, чтобы возвращать наших парней. Спасибо огромное всем, что я наконец-таки дома», — поделился впечатлениями Илья Чернега.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал обмен пленными первым и важным этапом в переговорах Москвы и Киева. Он подчеркнул, что договоренность направлена на спасение жизней.