Российские бойцы успешно сражаются в Сумской области. Текущая неделя стала особенно значимой для ВС РФ. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские солдаты отодвинули боевиков ВСУ от Курской области более чем на 10 километров, передает ТАСС.
Отмечается, что украинские военные отступили на нескольких боевых участках. Военный эксперт выразил радость от таких впечатляющих результатов российских солдат.
«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 километров», — рассказал Андрей Марочко.
Он также поделился удачными результатами российских военных на харьковском направлении. Так, ВС РФ взяли под контроль несколько улиц в Волчанске. Он отметил, что подразделения продвинулись в северо-западной части населенного пункта.