Марочко рассказал, что РФ отодвинула ВСУ от Курской области более чем на 10 км

«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 километров», — рассказал Андрей Марочко.