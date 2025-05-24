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Военный эксперт Марочко сообщил, что ВС РФ вошли в Юнаковку Сумской области

Марочко рассказал, что Юнаковка служила местом для переброски военных ВСУ в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы в течение месяца расширяли огневой контроль, стараясь подойти к населенному пункту Юнаковка Сумской области. Как стало известно, им это удалось. Военные вошли в Юнаковку, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал о населенном пункте. По информации Андрея Марочко, Юнаковка служила «логистическим хабом» для ВСУ. Через населенный пункт командование украинской армией осуществляло переброску боевиков. Эксперт ранее отметил, что трасса между Юнаковкой и Олешней использовалась для снабжения ВСУ.

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка. Он являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — подытожил Андрей Марочко.

Военный эксперт также сообщил, что РФ отбила ряд позиций боевиков ВСУ у села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. По его словам, восточнее Северска продолжаются серьезные бои.