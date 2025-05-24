Военный эксперт Марочко сообщил, что ВС РФ вошли в Юнаковку Сумской области

Он рассказал о населенном пункте. По информации Андрея Марочко, Юнаковка служила «логистическим хабом» для ВСУ. Через населенный пункт командование украинской армией осуществляло переброску боевиков. Эксперт ранее отметил, что трасса между Юнаковкой и Олешней использовалась для снабжения ВСУ.