Российские бойцы в течение месяца расширяли огневой контроль, стараясь подойти к населенному пункту Юнаковка Сумской области. Как стало известно, им это удалось. Военные вошли в Юнаковку, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он рассказал о населенном пункте. По информации Андрея Марочко, Юнаковка служила «логистическим хабом» для ВСУ. Через населенный пункт командование украинской армией осуществляло переброску боевиков. Эксперт ранее отметил, что трасса между Юнаковкой и Олешней использовалась для снабжения ВСУ.
«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка. Он являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — подытожил Андрей Марочко.
Военный эксперт также сообщил, что РФ отбила ряд позиций боевиков ВСУ у села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. По его словам, восточнее Северска продолжаются серьезные бои.