Хинштейн встретил автобус с вернувшимися с Украины жителями Курской области

«Люди рассказывали, как много недель были без воды и еды, как на их глазах расстреливали соседей. Как переживали, чтобы их встретили на Родине. Очень просят о двух вещах: вернуть тех, кто еще остался в Сумах, и обязательно отстроить дом каждого — они по нему очень скучают», — добавил Хинштейн.