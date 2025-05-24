Хинштейн встретил автобус с вернувшимися с Украины жителями Курской области

«Наши жители дома! Встретил в Курске автобус с курянами, которых вернули с территории Украины. Всю дорогу рядом с людьми была уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — написал он в своем телеграм-канале.
Хинштейн отметил, что в рамках одной из региональных мер поддержки передал каждому вернувшемуся в Россию жителю области сертификат на 30 тыс. рублей. Эти деньги предназначены для того, чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости, и не отменяют всех остальных мер поддержки, включая ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей, которые положены им с февраля текущего года.
По словам врио губернатора, в пункте временного размещения людей повторно осмотрели медики. Вернувшиеся жители региона будут обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой. После того, как люди отдохнут, с ним начнут работу соцслужбы, чтобы помочь оформить документы и получить все положенные выплаты.
«Люди рассказывали, как много недель были без воды и еды, как на их глазах расстреливали соседей. Как переживали, чтобы их встретили на Родине. Очень просят о двух вещах: вернуть тех, кто еще остался в Сумах, и обязательно отстроить дом каждого — они по нему очень скучают», — добавил Хинштейн.
Ранее он сообщил, что 2 из 20 вернувшихся в Россию с территории Украины человек сразу после пересечения границы погрузили на кареты скорой помощи и доставили в Курскую областную больницу.