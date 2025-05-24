Марочко: ВС РФ сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска в ДНР

Он сообщил, что ситуация на этом направлении сейчас «стабильно напряженная». При этом, подчеркнул эксперт, инициатива остается на стороне ВС России. Бойцы продолжают активно продвигаться на западе и востоке от Красноармейска, добавил спикер.