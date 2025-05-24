Марочко: ВС РФ сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска в ДНР

Российские военные пытаются окружить Красноармейск Донецкой Народной Республики. Боевики ВСУ всеми способами срывают продвижение войск РФ. В ответ на жестокость украинских солдат ВС России сформировали огневые мешки у Красноармейска. Такими данными располагает военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Он сообщил, что ситуация на этом направлении сейчас «стабильно напряженная». При этом, подчеркнул эксперт, инициатива остается на стороне ВС России. Бойцы продолжают активно продвигаться на западе и востоке от Красноармейска, добавил спикер.
«Противник всячески пытается не допустить окружения населенного пункта и продвижения наших войск. Но вместе с тем наши войска уже сформировали несколько огневых мешков для украинских боевиков на северо-востоке от Красноармейска», — указал Андрей Марочко.
Он уточнил, что российские военные расширили огневой контроль и в Сумской области. Войскам удалось зайти в Юнаковку.