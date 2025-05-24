Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

«Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, получив задачу на уничтожение группы пехоты, обнаруженной в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что впоследствии на штурм лесопосадки, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.
«Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — пояснили в МО РФ.