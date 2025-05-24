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Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, получив задачу на уничтожение группы пехоты, обнаруженной в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что впоследствии на штурм лесопосадки, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.

«Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — пояснили в МО РФ.