Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области

«В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты», говорится в сообщении.
По словам кинолога с позывным «Вятич», его подопечная, немецкая овчарка Гера, помогает обнаруживать устройства с тротилом и пластитом.
«Она подготовлена по минно-разыскной работе, соответственно, мы находим боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе, например, пластида и тротила», — пояснил он.
В Министерстве обороны России также рассказали, что военные полицейские в составе группировки войск «Днепр» ежедневно ведут работу по разминированию и поиску взрывоопасных предметов на освобожденных территориях в Запорожской области.