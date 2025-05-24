Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. В составе подразделений разминирования группировки «Днепр» работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты», говорится в сообщении.

По словам кинолога с позывным «Вятич», его подопечная, немецкая овчарка Гера, помогает обнаруживать устройства с тротилом и пластитом.

«Она подготовлена по минно-разыскной работе, соответственно, мы находим боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе, например, пластида и тротила», — пояснил он.

В Министерстве обороны России также рассказали, что военные полицейские в составе группировки войск «Днепр» ежедневно ведут работу по разминированию и поиску взрывоопасных предметов на освобожденных территориях в Запорожской области.