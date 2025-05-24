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Расчет ПТРК «Корнет» Южной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Южной группировки войск поразил украинский опорный пункт, на котором находилось до девяти военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Действуя на александро-калиновском направлении, расчет противотанкового ракетного комплекса “Корнет” Южной группировки войск двумя точными попаданиями уничтожил укрепление противника, в котором оборонялась группа военнослужащих ВСУ общей численностью до девяти человек», — сказано в сообщении.

Ранее опорный пункт, который противник оборудовал в полуразрушенном здании, обнаружили расчеты разведывательного БПЛА, они же корректировали огонь расчета ПТРК и зафиксировали поражение цели.

Также в Минобороны рассказали о расчете самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр», который поразил минометную позицию ВСУ на красноармейском направлении.

«Огневой налет противника своевременно обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Координаты цели оперативно передали артиллеристам. Военнослужащие произвели серию выстрелов высокоточными осколочно-фугасными боеприпасами, тем самым поразив обнаруженный миномет», — рассказали в ведомстве.