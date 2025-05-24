Москалькова назвала вернувшихся из плена ВСУ на Родину курян «морально окрыленными»

Днем 23 мая украинские власти передали России пленных бойцов и мирных жителей. Среди них оказались и гражданские лица из Курской области. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала вернувшихся из плена курян победителями. Она также подтвердила, что правительство поможет им «адаптироваться к нормальной жизни».