Москалькова назвала вернувшихся из плена ВСУ на Родину курян «морально окрыленными»

Днем 23 мая украинские власти передали России пленных бойцов и мирных жителей. Среди них оказались и гражданские лица из Курской области. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала вернувшихся из плена курян победителями. Она также подтвердила, что правительство поможет им «адаптироваться к нормальной жизни».
Татьяна Москалькова, кроме того, напомнила, что курян ждут близкие на родной земле. Они смогут увидеть родственников после лечения и восстановления.
«По результатам обмена и долгой дороги доставили освобожденных курян в пункт временного размещения… Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные — они возвратились победителями», — написала омбудсмен в Telegram-канале.
Она назвала обмен пленными между Москвой и Киевом самым масштабным за время спецоперации. По ее словам, первыми на Родину прибыли политзаключенные и мирные граждане.