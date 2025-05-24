Российские системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи и утра 24 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество дронов — 64 единицы — было сбито над территорией Белгородской области. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью. Над Курской и Липецкой областями сбили по два БПЛА, а над Воронежской и Тульской областями — по одному дрону.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.