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94 украинских беспилотника уничтожены над регионами России за ночь и утро

С ночи 24 мая над территорией Белгородской области сбили 64 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи и утра 24 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество дронов — 64 единицы — было сбито над территорией Белгородской области. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью. Над Курской и Липецкой областями сбили по два БПЛА, а над Воронежской и Тульской областями — по одному дрону.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.