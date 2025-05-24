94 украинских беспилотника уничтожены над регионами России за ночь и утро

Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество дронов — 64 единицы — было сбито над территорией Белгородской области. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью. Над Курской и Липецкой областями сбили по два БПЛА, а над Воронежской и Тульской областями — по одному дрону.